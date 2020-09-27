İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti - Son Dakika

İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirdi.

İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki "düşmanlıkların son bulması" çağrısı yaptı.

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki "endişe verici şiddeti" yakından izlediğini belirten Zarif, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve müzakereleri sağlamak için arabuluculuk etmeye hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti - Son Dakika

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