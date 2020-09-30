İran'daki Azerbaycanlılar Ermenistan'a askeri teçhizat taşıyan araçları ateşe verdi - Son Dakika

Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac, İran'da yaşayan Azerilerin Ermenistan'a askeri teçhizat taşıyan araçları ateşe verdiğini açıkladı. Ateşe verilen araçlar amatör kamerayla görüntülendi.
İran'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları sosyal medyada İran'dan Ermenistan'a askeri teçhizat nakliyesinin görüntüleri paylaştı. İran'daki Azerbaycanlılar protesto amacıyla dün gece teçhizatı taşıyan arabaları ateşe verdikten sonra olayın videolarını sosyal medyada yayınladı. Protestolarda ölü veya yaralı olmadığı ifade edildi. Öte yandan, Ermenistan'a İran toprakları üzerinde TIR'larla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, TIR'ların askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:25 - Kaynak: DHA
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