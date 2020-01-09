İran'daki 'baskıcı rejimden' Türkiye'deki 'özgür ortama' sığınanlar

"Tek düşündükleri Hizbullah ve Şii İslam inancını Irak'ta yaymak. Kendi vatandaşlarını düşünmüyorlar. Bu sebeple insanlar İran'dan kaçmak için bir çıkış yolu arıyor..."



Bu sözler İran'dan yakın bir zamanda ayrılarak İstanbul'a gelen ve Türkiye'de yaşamaya başlayan Ali'ye ait. Ali'nin eşi Mona, İran'da okuduğu üniversiteden transkript (Not dökümü) belgesi almaya gittiği zaman ilginç bir sürprizle karşılaşmış. Üniversite görevlileri sadece bir günde 160 kişinin İran'dan ayrılmak için gerekli olan bu belgeyi talep ettiğini söylemiş.