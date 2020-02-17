İran'daki benzin zammı protestolarında öldürülenlerin sayısı belirsizliğini koruyor - Son Dakika
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İran'daki benzin zammı protestolarında öldürülenlerin sayısı belirsizliğini koruyor

6 saat önce

İran yönetimi, ülkede Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammı protestolarında öldürülenlerin sayısını açıklamaktan kaçınıyor.

İran'daki benzin zammı protestolarında öldürülenlerin sayısı belirsizliğini koruyor, System.String[]

İran yönetimi, ülkede Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammı protestolarında öldürülenlerin sayısını açıklamaktan kaçınıyor.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, başkent Tahran'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, petrol zammı gösterilerinde hayatını kaybedenlere ilişkin, "Biz konuyla ilgili yetkili makamı daha önce de söylemiştik. Rakamlar hakkında açıklama yapması gereken yetkili merci, başkanlığını İçişleri Bakanı'nın yaptığı hükümete bağlı Ulusal Güvenlik Şurası'dır." dedi.

Kasım ayındaki gösterilerde öldürülenler arasında kimliği belirlenemeyen kişilerin de bulunduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Arani, "Tüm bilgiler Ulusal Güvenlik Şurası'nda mevcut. Bu konudaki tüm soruları Sayın İçişleri Bakanı'na sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünkü basın toplantısında gelen bir soru üzerine, "Kasım ayında öldürülen göstericilerin sayısı Adli Tıp Kurumu'nda var. Onlar açıklamalılar." şeklinde konuşmuştu.

Benzin zammı gösterileri

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304, Reuters Haber Ajansı ise 1500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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