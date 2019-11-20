Son Dakika Haberleri: İran'daki benzin zammı protestolarında kamu binaları tahrip edildi
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İran'daki benzin zammı protestolarında kamu binaları tahrip edildi

6 saat önce

-Tahran'ın batısındaki Kerec kentinin Ferdis bölgesinde gösteriler sırasında tahrip edilen ve yakılan binalar Büyük hasar gören bir banka şubesi Yakılan bir banka ATM'si - İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtıABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren...

- Tahran'ın batısındaki Kerec kentinin Ferdis bölgesinde gösteriler sırasında tahrip edilen ve yakılan binalar

Büyük hasar gören bir banka şubesi

Yakılan bir banka ATM'si - İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu ve bu devlet desteğinin ilk bölümünü pazartesi gecesinden itibaren yatırmaya başladı.

İran'daki benzin zammı protestolarında kamu binaları tahrip edildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:01 Kaynak: AA
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