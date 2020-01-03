İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi - Son Dakika
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İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'daki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'daki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki BM binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD'yi protesto etti.

Üzerinde "İran başın sağ olsun" ve "kanın yerde kalmayacak intikamını alacağız" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "kahrolsun Amerika", "kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar attı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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