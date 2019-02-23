Son Dakika Haberleri: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali Kapanabilir

İran'daki Buşehr Nükleer Santrali Kapanabilir

44 dakika önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin ilk nükleer enerji tesisi Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin finansal sorunlar nedeniyle kapanabileceği uyarısında bulundu.

İran'daki Buşehr Nükleer Santrali Kapanabilir, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin ilk nükleer enerji tesisi Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin finansal sorunlar nedeniyle kapanabileceği uyarısında bulundu. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Kemalvendi, hükümet tarafından meclise sunulan gelecek yılın bütçe tasarısında santrale yeterli pay ayrılmadığı eleştirisinde bulundu.

Bir hafta içinde tesisin çalışmalarının yıllık yakıt değişimi ve bakım onarımları için durdurulacağını aktaran Kemalvendi, yüklenici firmanın geçen yılki bakım onarım ücretlerinin tam olarak ödenmediğini ve gelecek yıl için santrale ayrılacak bütçenin de halen belirsiz olduğunu ifade etti.

Buşehr nükleer santralin ülkede döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle finans sorunları yaşadığını belirten Kemalvendi, "Buşehr nükleer santrali gelecek yıl kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Buşehr'in bütçesi temin edilmediği takdirde santral kapatılacak." dedi.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Ahmediyan, santralin gelecek yıl faaliyetine devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

Santralin yakıt ücretinin hükümet tarafından temin edildiğini söyleyen Ahmediyan, "Döviz kurlarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda şu anda hükümetin desteği santralin yakıtının sağlanması için yeterli olmuyor." ifadesini kullandı.

İran'ın ilk nükleer enerji santrali ülkenin güneyindeki Buşehr kentinde Rusya tarafından inşa edildi. Rusya ile 1995'te imzalanan anlaşma uyarınca Buşehr nükleer santralini 1999'da teslim edilecekti ancak siyasi ve ekonomik gerekçelerle santral zamanında bitirilemedi. Santralin tesliminin gecikmesinde ABD ve İsrail'in ve müttefiklerinin Rusya üzerindeki siyasi baskılarının etkili olduğu ifade ediliyor. 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Buşehr nükleer santrali Eylül 2013'te İran'a devredilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
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