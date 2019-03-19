Son Dakika Haberleri: İran'daki "Çarşamba Suri" Kutlamalarında 119 Yaralı Kişi Yaralandı

İran'daki "Çarşamba Suri" Kutlamalarında 119 Yaralı Kişi Yaralandı

31 dakika önce

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında ilk belirlemelere göre 119 kişi yaralandı.

İran'daki
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında ilk belirlemelere göre 119 kişi yaralandı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Yılın Son Çarşambası Komitesi Başkanı Peyman Sabiriyan, ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarında şu ana kadar 119 kişinin yaralandığını söyledi.

Kutlamalarda çıkabilecek yangınlara müdahale etmek için başkent Tahran'da 5 bin itfaiye erinin görev yaptığı kaydedildi.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: AA

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