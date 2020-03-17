İran'daki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 2 kişi öldü 330 kişi yaralandı - Son Dakika
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İran'daki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 2 kişi öldü 330 kişi yaralandı

6 saat önce

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında 2 kişi öldü, 330 kişi yaralandı.

İran'daki

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında 2 kişi öldü, 330 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 330 kişinin yaralandığını söyledi.

Halidi, yaralılardan 21 kişinin uzuvlarını kaybetme tehlikesi taşıdığını, 91'inin de görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İranlı yetkili, halka bu kutlamaları yapmamaları ve çocuklarına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018 yılında da aynı kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.

Şemsi Tebrizi, Çarşamba, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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