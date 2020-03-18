İran'daki "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 1101'e yükseldi - Son Dakika
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İran'daki "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 1101'e yükseldi

6 saat önce

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 1101'e yükseldiğini söyledi.

İran'daki

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 1101'e yükseldiğini söyledi.

Mehr Haber Ajansına göre Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar hayatını kaybedenler ve yaralılar hakkında açıklama yaptı.

Halidi, kutlamalar sırasında 3 kişinin öldüğünü 1101 kişinin yaralandığını, yaralılardan 166'sının uzuvlarını kaybetme tehlikesi taşıdığını, 416 yaralının ise görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün gece yaptığı açıklamada, kutlamalarda 2 kişinin öldüğünü, 330 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018 yılında da aynı kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:44 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: İran'daki "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 1101'e yükseldi - Son Dakika
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