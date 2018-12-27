Son Dakika Haberleri: İran'daki Çatışmada 2 Polis Hayatını Kaybetti

İran'daki Çatışmada 2 Polis Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki polis hayatını kaybetti.

İran'daki Çatışmada 2 Polis Hayatını Kaybetti, System.String[]
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki polis hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonuna göre, Kirman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde polisin şüphe üzerine takip ettiği araçtaki silahlı kişiler tarafından polise ateş açıldı.

Polisin şüpheli aracı takibi sırasında saldırganların içinde bulunduğu aracın aşırı hız nedeniyle yoldan çıktığı, bu sırada kaçmak isteyen silahlı kişiler tarafından polislere açılan ateş sonucu çıkan çatışmada iki polisin hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Polis, İran, Güncel
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