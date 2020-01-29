İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi

6 saat önce

İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.

İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi, System.String[]

İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.


İran'da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari'de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. - HAKKARİ

Hakkari, Deprem, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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