İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi - Son Dakika
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İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi

6 saat önce

İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.

İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi, System.String[]

İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.

İran'da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari'de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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