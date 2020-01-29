İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi
6 saat önce
İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.
İran'da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari'de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.
(İHA)
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