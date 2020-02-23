İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

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İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü
6 saat önce
Merkez üstü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi hisseden Hakkarililer, sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:04 Kaynak: İHA
Merkez üstü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi hisseden Hakkarililer, sokaklara çıktı.
Türkiye İran sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçelerinde de hissedildi. Deprem anında avizeler sallanırken, bazı vatandaşlar da sokaklara çıktı. - HAKKARİ
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