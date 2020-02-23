İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü

6 saat önce

Merkez üstü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi hisseden Hakkarililer, sokaklara çıktı.

İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü, System.String[]

Merkez üstü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi hisseden Hakkarililer, sokaklara çıktı.


Türkiye İran sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçelerinde de hissedildi. Deprem anında avizeler sallanırken, bazı vatandaşlar da sokaklara çıktı. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:04 Kaynak: İHA
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