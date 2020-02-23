İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı - Son Dakika

İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı
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İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana getiren deprem, Özpınar Mahallesinde ise 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgeye süratle sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar ile birlikte helikopterle deprem bölgesine hareket etti.
(Harun Aksu/İHA)
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