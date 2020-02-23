İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika

İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.



AFAD'dan alınan bilgilere göre, sabah saat 08.53 sıralarında İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi. - VAN