İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Van'da da hissedildi
6 saat önce
İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, sabah saat 08.53 sıralarında İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.
(İHA)
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