İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika
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İran'daki deprem Van'da da hissedildi

6 saat önce

İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.

İran'daki deprem Van'da da hissedildi, System.String[]

İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, sabah saat 08.53 sıralarında İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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