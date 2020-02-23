İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Van'da da hissedildi

6 saat önce

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

İran'daki deprem Van'da da hissedildi, System.String[]

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Deprem, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı
Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Son dakika: İran'da hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]