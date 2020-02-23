İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Van'da da hissedildi

18 dakika önce

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

İran'daki deprem Van'da da hissedildi, System.String[]

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

"Can kaybımız yok"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın sınıra yakın bölgesinde depremin meydana geldiğini söyledi.

Sarsıntının hissedildiği sınır bölgesine ekiplerin sevk edildiğini belirten Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik." diye konuştu.

"Yıkılan evlerimiz var"

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.

Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

Deprem, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu
ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil

Son Dakika Haberleri
10:18 Birbirimizi tanıyoruz
10:18 Ayta Sözeri ablasıyla barıştı
08:23 Hazırlıklar hızlandı
08:23 Tatile gideceğimizi duyan patronumuz sordu: Marmaris nerede biliyor musunuz?
08:23 Mirkelam ve Aysen Sabancı ayrıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 10:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]