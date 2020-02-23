İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Vatandaşların açıklamaları - Son Dakika
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İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Vatandaşların açıklamaları

6 saat önce

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

"Can kaybımız yok"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın sınıra yakın bölgesinde depremin meydana geldiğini söyledi.

Sarsıntının hissedildiği sınır bölgesine ekiplerin sevk edildiğini belirten Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik." diye konuştu.

"Yıkılan evlerimiz var"

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.

Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Vatandaşların açıklamaları

Deprem, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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