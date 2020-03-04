İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Van'da da hissedildi
6 saat önce
İran'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
İran'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.33 sıralarında merkez üstü İran'ın Salmas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Van'da da hissedilen deprem, can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi. - VAN
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