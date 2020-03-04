İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika
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İran'daki deprem Van'da da hissedildi

6 saat önce

İran'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.

İran'daki deprem Van'da da hissedildi, System.String[]

İran'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.33 sıralarında merkez üstü İran'ın Salmas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Van'da da hissedilen deprem, can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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