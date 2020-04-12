İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Son Dakika

İran'daki deprem Van'da da hissedildi
6 saat önce
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.23 sıralarında İran'ın Hoy kentinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran'a sınır olan Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Google ve Apple koronavirüse karşı güçlerini birleştirdi: Salgına yakalanan kişilerle temas takip... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk" Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli