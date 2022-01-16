İran'daki deprem Yüksekova'da da hissedildi - Son Dakika

İran'ın Salmas kentinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van 'ın Başkale ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova'da da hissedildi.

Türkiye sınırındaki İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yüksekova'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.03'de, Türkiye sınırındaki İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari, Yüksekova, Van ve Başkale'de de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. - HAKKARİ