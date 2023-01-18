İran'daki depremde 133 kişi yaralandı - Son Dakika
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İran'daki depremde 133 kişi yaralandı

18.01.2023 21:10

- İran'daki depremde 133 kişi yaralandı İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 133 kişinin yaralandığı açıklandı.

- İran'daki depremde 133 kişi yaralandı
TAHRAN - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 133 kişinin yaralandığı açıklandı. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 13.38'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hoy Valisi Zebihullah Kazımi yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 133 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri burada devam ediyor" dedi. Depremde maddi hasarın meydana geldiğini söyleyen Vali Kazımi, "Deprem, kentteki 15 köyde bulunan 500 konutta hasara neden oldu. Bölgeye sevk edilen 20 ekip ise hasar tespit çalışmalarına henüz devam ediyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Hoy kentinde 5 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bin 127 kişi yaralanmış, 50 ev tamamen yıkılırken, 500 ev ise hasar görmüştü.

Kaynak: İHA
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Azerbaycan, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'daki depremde 133 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki depremde 133 kişi yaralandı - Son Dakika
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