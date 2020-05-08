İran'daki depremde ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 2'ye yaralı sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.



Tahran'a bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 00.48 sularında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Son açıklamaya göre depremde ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı ise 38'e yükseldi. Yetkililer, ölenler arasında kafasından yaralanan 60 yaşında bir erkek ve 21 yaşında kalp yetmezliği olan bir kadının bulunduğunu açıkladı. Yaralılardan 4'ünün ise hastanede tedavilerinin sürdüğü açıklandı.



40'dan fazla artçı deprem



Tahran'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 40'dan fazla artçı depremin meydana geldiği kaydedildi. Geceyi dışarıda geçiren İranlılara panik yapmamaları, korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumaları ve artçı depremlerden korkmamaları gerektiği açıklandı. - TAHRAN