Son Dakika Haberleri: İran'daki depremler Van'da hissedildi
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İran'daki depremler Van'da hissedildi

6 saat önce

İran'ın Khoy bölgesinde 3 dakika arayla meydana gelen 3.9 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Van ve Hakkari'de de hissedildi.

İran'daki depremler Van'da hissedildi, System.String[]

İran'ın Khoy bölgesinde 3 dakika arayla meydana gelen 3.9 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Van ve Hakkari'de de hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.11 ile 03.14'te, Türkiye sınırındaki İran'ın Khoy bölgesinde 3.9 ve 4.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler, Hakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi. - VAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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