İran'daki futbol maçında 'Barış Pınarı' gözaltısı

İran'da en çok Türk taraftara sahip kulüp olan Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in karşı karşıya geldiği maçta bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisinde bulunarak asker selamı vermişti.



Bazılarının da rejim aleyhtarı pankart açıp sloganlar attığı iddia edilmişti. Traktör'ün teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli yapıyor.