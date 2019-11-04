Son Dakika Haberleri: İran'daki futbol maçında 'Barış Pınarı' gözaltısı
Son Dakika Spor İran'daki futbol maçında 'Barış Pınarı' gözaltısı

İran'daki futbol maçında 'Barış Pınarı' gözaltısı

7 saat önce

İran'da en çok Türk taraftara sahip kulüp olan Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in karşı karşıya geldiği maçta bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisinde bulunarak asker selamı vermişti.

İran'daki futbol maçında 'Barış Pınarı' gözaltısı, System.String[]

İran'da en çok Türk taraftara sahip kulüp olan Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in karşı karşıya geldiği maçta bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisinde bulunarak asker selamı vermişti.


Bazılarının da rejim aleyhtarı pankart açıp sloganlar attığı iddia edilmişti. Traktör'ün teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli yapıyor.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:42 
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