İran'daki genel seçimlerde reformistlerin yüzde 90'ının adaylık başvurusu reddedildi - Son Dakika
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İran'daki genel seçimlerde reformistlerin yüzde 90'ının adaylık başvurusu reddedildi

6 saat önce

İran'daki Reformist Danışma Partisi Başkan Yardımcısı Hamid Sabiriyan, 21 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimler için reformist isimlerin yaptıkları adaylık başvurularının yüzde 90'ının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedildiği söyledi.

İran'daki genel seçimlerde reformistlerin yüzde 90'ının adaylık başvurusu reddedildi, System.String[]

İran'daki Reformist Danışma Partisi Başkan Yardımcısı Hamid Sabiriyan, 21 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimler için reformist isimlerin yaptıkları adaylık başvurularının yüzde 90'ının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedildiği söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Sabiriyan, "AKK, ülke genelinde reformist adayların yüzde 90'ını eledi. Önümüzdeki seçimler, muhafazakarların kendi aralarında yarışacağı bir seçim olacak." dedi.

AKK'nin reformist isimlere yönelik bu tutumunun seçimlere katılımı olumsuz etkileyeceğini savunan Sabiriyan, "AKK'nin bu kararından dolayı çok şaşırdım. Seçimlerde 7 bin kişinin aday olacağı söyleniyor. Aynı fraksiyondan 7 bin adayın seçime katılmasıyla, 7 adayın seçime katılması arasında bir fark yoktur. Bu seçimde rekabet olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sabiriyan ayrıca ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu böyle bir süreçte AKK üzerine düşeni yapmamıştır." diye konuştu.

Muhafazakar kanada yakınlıklarıyla bilinen 12 üyeden oluşan AKK, seçimlerde çoğunlukla "reformist adayları elediği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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