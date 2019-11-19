İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında üç güvenlik görevlisi bıçaklanarak hayatını kaybetti.



ISNA ve Fars haber ajanslarının haberlerine göre şehrin batısında ellerinde bıçak ve satır olan saldırganlar bir devrim muhafızları mensubu ve iki Basij milisinin pusuya düşürdü.