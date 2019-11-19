Son Dakika Haberleri: İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü
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İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında üç güvenlik görevlisi bıçaklanarak hayatını kaybetti

İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında üç güvenlik görevlisi bıçaklanarak hayatını kaybetti.


ISNA ve Fars haber ajanslarının haberlerine göre şehrin batısında ellerinde bıçak ve satır olan saldırganlar bir devrim muhafızları mensubu ve iki Basij milisinin pusuya düşürdü.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:04 
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