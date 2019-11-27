Son Dakika Haberleri: İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı
Son Dakika Güncel İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı - Son Dakika

İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı

6 saat önce

İran'daki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 731 banka ve 140 hükümet binası yakıldı.

İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı, System.String[]

İran'daki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 731 banka ve 140 hükümet binası yakıldı.

İran'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara tepki olarak başlayan protestolar büyük maddi zarara yol açtı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, hükümet karşıtı gösterilerde 731 banka ve 140 hükümet binasının ateşe verildiğini söyledi. Gösterilerde güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üssün saldırıya uğradığını söyleyen Fazli, ayrıca 70 akaryakıt istasyonunun yakıldığını ifade etti. Fazli, 15 Kasım'da bu yana devam eden protestolara 200 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, protesto gösterilerinde en az 143 protestocunun öldürüldüğünü açıklamıştı. Tahran yönetimi ise Af Örgütü'nün açıkladığı rakamları yalanlamıştı. New York merkezli İran İnsan Hakları Merkezi tutuklanan kişi sayısının 4 bine yakın olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, protestolarda 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

(İHA)

Hükümet, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:31:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]