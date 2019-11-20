Son Dakika Haberleri: İran'daki gösterilerde bir polis daha öldürüldü
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İran'daki gösterilerde bir polis daha öldürüldü

6 saat önce

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ilçesinde protestocular ile emniyet güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada bir polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

İran'daki gösterilerde bir polis daha öldürüldü, System.String[]

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ilçesinde protestocular ile emniyet güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada bir polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

Tabnak haber sitesinde, Polis Özel Kuvvetler Komutanı Hasan Kerimi'nin açıklamalarına yer verildi.

Buna göre Kerimi, "Mahşehr ilçesinde pazartesi günü göstericilerle çıkan çatışmada Yüzbaşı polis memuru Rıza Seyyad hayatını kaybetti. 2 polis de yaralandı." bilgisini verdi.

Böylece ülkedeki gösterilerin başladığı günden bu yana hayatını kaybeden güvenlik görevlisi sayısı 6'ya çıktı.

İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine yapılan zammın ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internete erişimi engelledi.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu.

Güvenlik güçleri gösterilere katılan yaklaşık bin 500 kişi gözaltına aldı. Uluslararası Af Örgütü, dün yaptığı açıklamada, olaylar sırasında 21 kentte en az 106 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Örgüt, ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceğini de duyurmuştu.

Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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