Son Dakika Haberleri: İran'daki gösterilerde internet kesintisinin e-ticarete maliyeti 700 milyon dolar
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İran'daki gösterilerde internet kesintisinin e-ticarete maliyeti 700 milyon dolar

6 saat önce

İran'da benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla internet kesintisine gidilmesinin e-ticaret sektörüne maliyetinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu açıklandı.

İran'daki gösterilerde internet kesintisinin e-ticarete maliyeti 700 milyon dolar, System.String[]

İran'da benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla internet kesintisine gidilmesinin e-ticaret sektörüne maliyetinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu açıklandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Bilgisayar Sendikaları Örgütü E-Ticaret Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 10 gün internet kesintisi uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kesintinin e-ticaret sektörüne 2 trilyon 950 bin tümen (yaklaşık 700 milyon dolar) zararı olduğu ifade edildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla internet erişimi kesilmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı. Cep telefonlarının internet bağlantısı ise başkent Tahran'ın batı bölgeleri ile 6 eyalette henüz sağlanamıyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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