İran'da protestolara katılan ve idam cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici, bu sabah idam edildi

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, ekimde başkent Tahran'daki "Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici bu sabah idam edildiğini açıkladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALAMIŞTI

Haberde, idam edilen kişinin, "Ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir güvenlik görevlisini yaralama, korku ve dehşet salma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla 20 Kasım'da idama mahkum edildiği, daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından da cezasının onaylandığı kaydedildi.

11 KİŞİ HAKKINDA İDAM KARARI VERİLMİŞTİ

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti. Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM NE?

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan "Zorunlu başörtüsü" protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.