İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi - Son Dakika

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi

7 saat önce

- Deprem anının görüntüsü VAN -

- Deprem anının görüntüsü VAN -

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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Son Dakika

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