İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi - Son Dakika

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İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi
7 saat önce
- Deprem anının görüntüsü VAN -
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:20 Kaynak: AA
- Deprem anının görüntüsü VAN -
Son Dakika CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi