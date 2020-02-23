İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi (2) - Son Dakika

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İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi (2)
7 saat önce
İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:29 Kaynak: AA
İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi. Van Başkale İlçesi Gelenler mahallesi (2)
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