İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi - Son Dakika
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İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi

16 dakika önce

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi. Başkale ilçesindeki Özpınar Mahallesinde bazı yapılar zarar gördü.,İnsanlar dışarıya kaçtı.

İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Özpınar Mahallesi

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:47 Kaynak: AA
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