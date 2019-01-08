İran'daki Kum Fırtınası Toz Miktarını 5 Kat Artırdı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 5 katına çıktı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 5 katına çıktı.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zahidan Meteoroloji Müdürü Muhsin Bestani, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.



Bestani, "Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 5 kat arttırdı." dedi.



Görüş mesafesinin bin 200 metreye kadar düştüğünü belirten Bestani, toz bulutunun meydana getirdiği hava kirliliği derecesinin 769 mikrogram/metreküpe ulaştığını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Son Dakika! Erdoğan: Kredi Kartı Borçları Ziraat Bankası Aracılığıyla Tek Bir Çatı Altında Toplanacak

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır