İran'daki meclis seçimlerinde muhafazakarlar önde - Son Dakika
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İran'daki meclis seçimlerinde muhafazakarlar önde

34 dakika önce

İran'da 21 Şubat tarihinde yapılan meclis seçimleri sonrası, şu ana kadar açıklanan resmi rakamlarda muhafazakarlar ezici üstünlük sağladı.

İran'daki meclis seçimlerinde muhafazakarlar önde, System.String[]

İran'da 21 Şubat tarihinde yapılan meclis seçimleri sonrası, şu ana kadar açıklanan resmi rakamlarda muhafazakarlar ezici üstünlük sağladı.

İran'da 21 Şubat'ta ülke genelinde yapılan meclis seçimlerinde oyların sayım işlemine başlandı. İran Yüksek Seçim Kurulu tarafından şu ana kadar meclise girdiği kesinleşen milletvekilleri arasında 137 muhafazakar, 7 reformist ve 21 bağımsız bulunuyor.

Meclis seçimleri için oy sayma işlemleri devam ederken, Doğu Azerbaycan, İsfahan, Elburz, İlam, Kirmanşah ve Golistan eyaletlerinde bazı adaylar ikinci tura kaldı. İlk açıklanan sonuçlara göre başkent Tahran'da 5 milletvekili meclise girerken, bunlardan 4'ünün muhafazakar ve 1 milletvekilinin bağımsız olduğu belirtildi.

Ülke genelinde yapılan meclis seçimleri için oy sayma işlemleri devam ederken sayının 290'a tamamlanması için 137 adayın daha meclise girmesinin kesinleşmesi gerekiyor.

(İHA)

Yüksek Seçim Kurulu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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