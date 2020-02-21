İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika

İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

6 saat önce

İran Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme süresini iki saat uzattı.

İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı, System.String[]

İran Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme süresini iki saat uzattı.

Ülke genelinde TSİ 07.30'da başlayan ve 17.30'da sona ereceği duyurulan oy verme işleminin 19.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca ihtiyaç görülmesi halinde bu sürenin 23.30'a kadar da uzatılabileceği belirtildi.

İran'da 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. Ülkede 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]