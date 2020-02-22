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İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor
6 saat önce
İran’da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.
İran'da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.
Ülkede dün TSİ 07.30'da başlayan ve 23.30'da sona eren oy kullanma sürecinin ardından kullanılan oylar gece sayılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:39
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