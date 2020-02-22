İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor - Son Dakika Dünya

İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor

6 saat önce

İran’da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.

İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor, System.String[]

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.


Ülkede dün TSİ 07.30'da başlayan ve 23.30'da sona eren oy kullanma sürecinin ardından kullanılan oylar gece sayılmaya başlandı.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:39 
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