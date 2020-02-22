İran'daki meclis seçimlerini muhafazakarlar önde götürüyor - Son Dakika

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.

Ülkede dün TSİ 07.30'da başlayan ve 23.30'da sona eren oy kullanma sürecinin ardından kullanılan oylar gece sayılmaya başlandı.

İran Seçim Merkezi Sözcüsü İsmail Musevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada toplam 208 seçim bölgesinin 85'inde sonuçların belirlendiğini söyledi.

Musevi, Tahran'daki oy sayımlarının da yarına kadar tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Seçimlere katılımın yüzde 40'larda kaldığı belirtilirken resmi olmayan ilk sonuçlara göre, ülke genelinde ve seçimlerde 30 sandalyeyle en çok milletvekilinin çıkarıldığı Tahran eyaletinde yarışı muhafazakarlar büyük farkla önde götürüyor.

Eski Tahran Belediye Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin eski komutanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başında olduğu muhafazakarların çıkardığı ortak liste şu ana kadar Tahran'da oyların büyük çoğunluğunu kazandı.