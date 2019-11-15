Son Dakika Haberleri: İran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi
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İran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi

6 saat önce

"Mevlid-i Nebi Haftası" çerçevesinde Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlik Etkinliğe katılanlar İlahi okunması Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mecit Can ile röportaj İran'ın başkenti Tahran'da "Mevlid-i Nebi Haftası" çerçevesinde gerçekleştirilen programa Türk...

"Mevlid-i Nebi Haftası" çerçevesinde Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlik

Etkinliğe katılanlar

İlahi okunması

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mecit Can ile röportaj İran'ın başkenti Tahran'da "Mevlid-i Nebi Haftası" çerçevesinde gerçekleştirilen programa Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün katılımıyla Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mecit Can, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları için Türkiye ve yurt dışında görevlendirildiğini belirtti.

Can, Çorum Ulu Cami İmamı Hasan Çakmak ve İmam Hatip Tayyip Hoş'un da Tahran'a gelerek buradaki Türk vatandaşlarına Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunduğunu söyledi.

Tahran'da göreve başladığından bu yana ne tür etkinliklerin yapılabileceğiyle ilgili kafa yorduğunu anlatan Can, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da onayıyla bu sene gönderilen iki hafız sayesinde Mevlid-i Nebi haftasını ihya ettiklerini kaydetti.

İran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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