İran'daki Öğrenci Otobüsü Kazasında Bilanço Arttı: 10 Ölü

İran'da dün öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İran'da dün öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.



İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), İran İslami Azad Üniversitesinin servis otobüsünün dün kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden öğrenci sayısının 10'a ulaştığını bildirdi. Tahran Acil Durum Merkezi Şefi Peyman Saberian kazada 28 kişinin yaralandığını ifade etti.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada çok sayıda yaralı öğrencinin durumunun kritik olduğu bildirildi.



Olayın ardından yapılan incelemelerde otobüsün fren sisteminde meydana gelen bir sorun yüzünden kaza yaptığı ihtimali ortaya çıktı. Tahran Polis Şefi Hossein Abedi, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - TAHRAN

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