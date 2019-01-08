İran'daki Okullar Emniyet Açısından Alarm Veriyor

İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşki, İran'daki okulların yüzde 65'inin hasarlı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşki, İran'daki okulların yüzde 65'inin hasarlı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Laşki, İran'ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak "İran'daki okulların yüzde 65'i ya hasarlı ya da güçlendirilmeye muhtaç. Söz konusu bu durum dikkat edilmesi gereken bir konudur." dedi.



Okulların tadilatı için gerekli bütçeye sahip olmadıklarını belirten Laşki, halk ve hayırseverlerin yardımıyla hasarlı okulları tamir etmeye çalıştıklarını söyledi.



İran basınına göre, Laşki, ülkedeki okulların yüzde 40'a yakınının 50 yıl önce inşa edildiğini ve güvenli olmadığını vurgulayarak, "Her yıl bütçe yetersizliği bahanesiyle öğrenciler bu güvensiz okullara gönderiliyor." eleştirisinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Son Dakika! İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu

Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek