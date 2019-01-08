Son Dakika Haberleri: İran'daki Okullar Emniyet Açısından Alarm Veriyor

İran'daki Okullar Emniyet Açısından Alarm Veriyor

2 saat önce

İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşki, İran'daki okulların yüzde 65'inin hasarlı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran'daki Okullar Emniyet Açısından Alarm Veriyor, System.String[]
İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşki, İran'daki okulların yüzde 65'inin hasarlı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Laşki, İran'ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak "İran'daki okulların yüzde 65'i ya hasarlı ya da güçlendirilmeye muhtaç. Söz konusu bu durum dikkat edilmesi gereken bir konudur." dedi.

Okulların tadilatı için gerekli bütçeye sahip olmadıklarını belirten Laşki, halk ve hayırseverlerin yardımıyla hasarlı okulları tamir etmeye çalıştıklarını söyledi.

İran basınına göre, Laşki, ülkedeki okulların yüzde 40'a yakınının 50 yıl önce inşa edildiğini ve güvenli olmadığını vurgulayarak, "Her yıl bütçe yetersizliği bahanesiyle öğrenciler bu güvensiz okullara gönderiliyor." eleştirisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Söz, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Son Dakika! İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:47:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'daki Okullar Emniyet Açısından Alarm Veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]