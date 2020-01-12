İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü - Son Dakika Dünya

İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü

6 saat önce

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü.

İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü, System.String[]

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında, eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.


Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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