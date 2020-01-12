İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında, eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.