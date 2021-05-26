Ruhani: "Halkın desteği olmazsa ülkede alınan hiçbir kararın meşruiyeti yoktur" - Son Dakika

Ruhani: "Halkın desteği olmazsa ülkede alınan hiçbir kararın meşruiyeti yoktur"

26.05.2021 11:45
Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın desteği olmadan ülkede alınan kararların meşruiyeti olmayacağını belirterek, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (AKK) cumhurbaşkanı adaylarını veto etmesine tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın desteği olmadan ülkede alınan kararların meşruiyeti olmayacağını belirterek, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (AKK) cumhurbaşkanı adaylarını veto etmesine tepki gösterdi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine başvuruda bulunan 592 adaydan 585'inin veto edilmesini eleştirdi.

Konuyla ilgili ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazdığını ve yardımcı olmasını talep ettiğini aktaran Ruhani, "Görkemli bir seçim nizamın meşruiyetinin teminatıdır. Bu temel bir meseledir ve biz bunu unuttuk. Nizamın meşruiyetinin devamı halkın sandık başına gitmesi ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin bir bölgenin, partinin ya da cenahın değil halkın başkanı olacağını dile getiren Ruhani, "Seçimler halkın özgürlük ve bilincinin sembolüdür. Halk özgürce ve bilinçli bir şekilde sandık başına gitmelidir. Halkın katılması için zemin hazır olmalıdır. Halkın desteği olmazsa ülkede alınan hiçbir kararın meşruiyeti yoktur. Bu yasal açıdan meşru değildir, dini meşruiyeti de sorgulanır. Çünkü seçilen kişi halka temsilcilik yapacak ve dünya ile onlar adına konuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere katılımın az olması halinde ulusal birlik, çıkarlar, güvenlik ve rejimin dünyadaki imajının zarar göreceğini aktaran Ruhani, bu konu üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK'nin 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cephe'den kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Adil Kullanım Kotası, Twitter, Haziran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani: 'Halkın desteği olmazsa ülkede alınan hiçbir kararın meşruiyeti yoktur' - Son Dakika


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