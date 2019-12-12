İran'daki reformist lider Rad: "Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'daki reformist lider Rad: 'Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor' - Son Dakika

İran'daki reformist lider Rad: "Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor"

6 saat önce

İran Millet Koalisyonu Partisi Genel Başkanı Ali Şekuri Rad, geçen ay benzin zammı sonrası birçok kentte protestoların düzenlenmesinin nedenini "halkın yönetime karşı derin memnuniyetsizlik içerisinde olması" şeklinde değerlendirdi.

İran'daki reformist lider Rad:

İran Millet Koalisyonu Partisi Genel Başkanı Ali Şekuri Rad, geçen ay benzin zammı sonrası birçok kentte protestoların düzenlenmesinin nedenini "halkın yönetime karşı derin memnuniyetsizlik içerisinde olması" şeklinde değerlendirdi.

Reformist lider Rad, partisinin başkent Tahran'daki Şehit Beheşti Salonu'nda düzenlenen 5. Olağan Kongresinde konuştu.

Partiye yakınlığıyla bilinen "İmtidad Telegram" sayfasına göre Rad, "Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor. Benzin zammı gösterileri de bu memnuniyetsizliğin tezahürüdür. Halk bu memnuniyetsizliğini her fırsatta ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.

İran halkının devlet yönetimindeki herkesi mevcut kötü durumdan sorumlu tuttuğuna işaret eden Rad, şöyle devam etti:

"Seçimlere katılımın ülke sorunlarını çözmediği anlayışı güçlenmektedir. Halkın seçimlere yüksek katılımı isteniyorsa, demokratik seçim şartları sağlanmalıdır."

Öte yandan kongreye, Mecid Ensari, Ahmed Mazeni, Habibullah Peyman, İbrahim Asgarzade, Fatime Kerrubi, İlyas Hazreti, Muhsin Haşimi, Lütfullah Meysemi, Muhammed Tevessüli, Said Leylaz, Mustafa Taczade ve Masume İbtikar gibi ülkenin önde gelen reformist siyasetçileri katıldı.

İran'da 11'inci dönem milletvekili ve 5'inci dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin 21 Şubat 2020'de düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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