İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Sad el-Saltaneh Kervansarayından detaylar

Kervansaraydaki dükkanlardan detaylar

Kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın Kazvin eyaletinde bulunan tarihi Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel mimari yapısı ve görkemiyle günümüzde de canlılığını koruyor.

Mimari özellikleriyle ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkaran yapı, Nasreddin Şah Kaçar'ın saltanatının sonunda Kazvin Valiliği yapan Muhammed Bakır Sad el-Saltaneh döneminde inşa edilmiş.

Yaklaşık 26 bin metrekarelik alana 400 odalı olarak kurulan kervansaray, Kaçar döneminin en değerli eserlerinden biri sayılıyor.

Büyük kısmı 20 yıllık bir çalışmayla restore edilen tarihi mekan, ahşap kapıları, taşlı zemini, büyük kubbeleri ve çinileriyle dikkati çekiyor.