İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

01.07.2022 14:18

Sad el-Saltaneh Kervansarayından detaylar Kervansaraydaki dükkanlardan detaylar Kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın Kazvin eyaletinde bulunan tarihi Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel mimari yapısı ve görkemiyle günümüzde...

Sad el-Saltaneh Kervansarayından detaylar

Kervansaraydaki dükkanlardan detaylar

Kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın Kazvin eyaletinde bulunan tarihi Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel mimari yapısı ve görkemiyle günümüzde de canlılığını koruyor.

Mimari özellikleriyle ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkaran yapı, Nasreddin Şah Kaçar'ın saltanatının sonunda Kazvin Valiliği yapan Muhammed Bakır Sad el-Saltaneh döneminde inşa edilmiş.

Yaklaşık 26 bin metrekarelik alana 400 odalı olarak kurulan kervansaray, Kaçar döneminin en değerli eserlerinden biri sayılıyor.

Büyük kısmı 20 yıllık bir çalışmayla restore edilen tarihi mekan, ahşap kapıları, taşlı zemini, büyük kubbeleri ve çinileriyle dikkati çekiyor.

YORUMLAR
500
16 sanatçıyı buluşturan 'Resmin Türkçesi' sergisi ziyaretçilerini bekliyor 16 sanatçıyı buluşturan 'Resmin Türkçesi' sergisi ziyaretçilerini bekliyor İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:30:02. #1.11#
SON DAKİKA: İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement