Son Dakika Haberleri: İran'daki Sel Felaketinde 46 Kişi Öldü

İran'daki Sel Felaketinde 46 Kişi Öldü

1 saat önce

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'daki Sel Felaketinde 46 Kişi Öldü, System.String[]
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Dez Barajı'nda incelemelerde bulunan Nemeki, burada devlet medyasına yaptığı açıklamada, iki haftadan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

Nemeki, sel felaketi nedeniyle 21'i ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde olmak üzere toplam 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakanı ayrıca, yetkililerin sel uyarısında bulunduğu bölgelerdeki evlerin boşaltılması, bu bölgelere seyahat edilmemesi, nehir yataklarının olduğu alanlar ile sel bölgelerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

Huzistan'daki bazı ilçeler için sel uyarısı

Öte yandan Huzistan'a bağlı Şuş İlçesi Kaymakamı Adnan Gazi ise Dez ve Kerha barajlarının taşma tehlikesi bulunduğunu belirterek, bölgede acil durum ilan edildiğini ve ilçeye bağlı beldeler ile 70 köy için acil boşaltılması çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Yine Huzistan eyaletine bağlı Şuşter İlçesi Kaymakamı Hüseyin Peniye Danepur da Dez Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilçedeki 34 köyün boşaltılması için tahliye işlemlerinin başladığını belirtti.

Bu arada ülkenin batısındaki Loristan eyaletine bağlı Poldohter kentindeki su taşkınlarının son birkaç günde arttığı, kente bağlı tüm köylerin sular altına kaldığı ve bölgede büyük maddi zarar oluştuğu aktarıldı.

İran'ın Huzistan, Gülistan, Loristan, Fars, Kermanşah ve Hemedan eyaletlerinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük maddi hasara ve can kayıplarına yol açmıştı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşimi'nin yurt dışında izinde olması ülkede tartışmalara neden olmuş ve bunun üzerine Haşimi görevinden alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:41 Kaynak: AA

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