İran'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi

İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.



Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Acil Durum Merkezi Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hankeh, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişinin öldüğünü, 265 kişinin de yaralandığını söyledi.



Hankeh, "Fars eyaletinde 21, Gülistan'da 7, Mazenderan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohguliye-Buyer Ahmed'de ve Loristan'da 2, Kirmanşah, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da birer kişi öldü." dedi.



Selden etkilenen Fars, Kirmanşah, Gülistan, Loristan, İylam, Simnan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Huzistan, Buşehr, Kohguliye-Buyer Ahmed, Hemedan, Kirman eyaletlerinde 265 kişinin yaralandığını dile getiren Hankeh, 47 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı

Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim

Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi

Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız