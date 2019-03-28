Son Dakika Haberleri: İran'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi

İran'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi

55 dakika önce

İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

İran'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi, System.String[]
İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Acil Durum Merkezi Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hankeh, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişinin öldüğünü, 265 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hankeh, "Fars eyaletinde 21, Gülistan'da 7, Mazenderan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohguliye-Buyer Ahmed'de ve Loristan'da 2, Kirmanşah, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da birer kişi öldü." dedi.

Selden etkilenen Fars, Kirmanşah, Gülistan, Loristan, İylam, Simnan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Huzistan, Buşehr, Kohguliye-Buyer Ahmed, Hemedan, Kirman eyaletlerinde 265 kişinin yaralandığını dile getiren Hankeh, 47 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Horasan, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]